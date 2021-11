PhotoCarb, l’app che analizza il cibo per i diabetici

19 November 2021 – 10:40

Un’app basata su IBM Maximo Visual Inspection è in grado di riconoscere i cibi tramite una fotocamera e consegnare il loro valori nutritivi.

