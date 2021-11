Anker Soundcore Life Dot 2: 100 ore di ascolto con una sola ricarica

19 November 2021 – 18:14

Le Anker Soundcore Life Dot 2 sono le cuffie Bluetooth con l’autonomia maggiore del mercato, grazie al power bank che offre ben 100 ore di ascolto.

