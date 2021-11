Acer Swift 3, laptop Windows 11: -200€ al BLACK FRIDAY

19 November 2021 – 10:35

Il laptop Acer Swift 3 da 14 pollici con sistema operativo Windows 11 è proposto da Amazon nella settimana del Black Friday con uno sconto esagerato.

The post Acer Swift 3, laptop Windows 11: -200€ al BLACK FRIDAY appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico