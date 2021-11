PayPal Give at Checkout: donazioni per beneficenza

18 November 2021 – 13:02

Arriva in Italia l’opzione Give at Checkout di PayPal che permette agli utenti di donare 1 euro agli enti di beneficenza durante gli acquisti online.

The post PayPal Give at Checkout: donazioni per beneficenza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico