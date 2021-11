Combattere l’inflazione con il Black Friday: così

18 November 2021 – 19:00

Scegliere il momento del Black Friday per i propri acquisti di Natale significa approfittare dei migliori prezzi disponibile e remare contro l’inflazione.

The post Combattere l’inflazione con il Black Friday: così appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico