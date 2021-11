5G in Italia: TIM batte tutti in download e upload

18 November 2021 – 18:50

Secondo la recente indagine condotta da OpenSignal, in Italia la rete 5G di TIM è la più veloce di tutte, sia in download che in upload.

Fonte: Punto Informatico