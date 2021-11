Tecnologie pulite: 1,1 miliardi per sette progetti

17 November 2021 – 13:27

La Commissione europea ha annunciato i sette progetti, uno dei quali è italiano, che riceveranno 1,1 miliardi di euro dal fondo per l’innovazione.

