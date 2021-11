Samsung Duo Plus: la pendrive modulare da 400MB/s di velocità

17 November 2021 – 18:46

La Samsung Duo Plus 128GB è una delle chiavette più versatili e veloci grazie al design modulare e una velocità di lettura fino a 400MB/s.

The post Samsung Duo Plus: la pendrive modulare da 400MB/s di velocità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico