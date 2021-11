Radiazioni su Marte: rocce e grotte per difendersi

17 November 2021 – 13:24

Gli scienziati stanno studiando le radiazioni su Marte per capire come proteggere da ogni rischio i futuri astronauti che vi approderanno.

The post Radiazioni su Marte: rocce e grotte per difendersi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico