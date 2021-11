Green Pass approvato, ma il Garante Privacy dovrà bocciarlo

17 November 2021 – 16:41

Il Green Pass passa alla Camera, ma si porta appresso un emendamento che porterà inevitabilmente allo scontro con il Garante Privacy.

