European Chips Act: obiettivo market share del 20%

17 November 2021 – 12:35

L’obiettivo della proposta di legge European Chips Act, che verrà presentata nel 2022, è raggiungere una quota del 20% nel mercato dei semiconduttori.

The post European Chips Act: obiettivo market share del 20% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico