Missile russo distrugge un satellite, pericolo per la ISS

16 November 2021 – 13:17

La Russia ha distrutto con un missile un suo vecchio satellite, creando migliaia di detriti che hanno messo in allarme gli astronauti sulla ISS.

