Microsoft: evitare Edge è volutamente complicato

16 Novembre 2021 – 22:45

Pur avendo installato e impostato come predefinito un altro browser, su Windows 11 viene sempre e comunque scelto Edge per l’apertura di alcuni contenuti. Da ciò, purtroppo, non si scappa. Nei giorni scorsi era stato diffuso in Rete un “trucchetto” scovato da Mozilla per far fronte alla cosa, oltre che il tool ad hoc EdgeDeflector […]

Fonte: Punto Informatico