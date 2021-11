MeLe Quieter2D: il Mini PC tascabile che stupisce in offerta

16 November 2021 – 19:10

Il MeLe Quieter2D è una soluzione economica, ma decisamente funzionale e completa, che offre un vero computer in un formato tascabile.

The post MeLe Quieter2D: il Mini PC tascabile che stupisce in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico