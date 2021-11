Hype: 25€ di BONUS con Start, Next e Premium!

16 November 2021 – 19:30

Hype è sicuramente una della soluzioni più interessanti presenti nel variegato mercato delle carte prepagate. Attualmente c’è la possibilità di aderire ad una promozione che offre fino a 25 euro di bonus aprendo un conto Start, Premium o Next grazie al codice promo SUPER. Se però non conoscete le varie differenze tra i prodotti appena citati […]

The post Hype: 25€ di BONUS con Start, Next e Premium! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico