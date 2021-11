Falla macOS zero-day: svelati i dettagli

16 Novembre 2021 – 22:45

I ricercatori di Google hanno fornito i dettagli di una pericolosa falla zero-day ormai chiusa che ha interessato macOS nei mesi scorsi.

