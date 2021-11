Dragon Ball The Breakers: l’evoluzione di Dragon Ball Xenoverse esce nel 2022

16 November 2021 – 16:26

Dragon Ball The Breakers è un nuovo gioco multiplayer online asimmetrico dedicato ai Saiyan di Akira Toriyama.

