Call of Duty Vanguard: i cheater sarannno bannati da tutti i giochi della serie

16 November 2021 – 12:50

Non solo Call of Duty Vanguard: Activision dichiara guerra agli imbroglioni in tutti i capitoli della sua saga shooter.

