Xiaomi Mi Router 4c: acquistane uno per avere il secondo omaggio

15 November 2021 – 18:28

Lo Xiaomi Mi Router 4c è un dispositivo essenziale, ma ricco di funzionalità e potenzialità grazie all’applicazione Mi WiFi per Android e iOS.

The post Xiaomi Mi Router 4c: acquistane uno per avere il secondo omaggio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico