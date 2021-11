Samsung annuncia One UI 4 (Android 12) per Galaxy S21

15 November 2021 – 18:42

Samsung ha avviato oggi la distribuzione di One UI 4 (Android 12) per i Galaxy S21, mentre gli smartphone Galaxy Z verranno aggiornati a dicembre.

Fonte: Punto Informatico