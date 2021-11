Linux: con il kernel 5.16 arriva Memory Folios

15 Novembre 2021 – 22:45

Con la versione 5.16 rc1 del kernel Linux viene introdotta una nuova funzione che va a gestire in maniera più efficiente la memoria.

