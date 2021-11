Windows 11 build 22000.346: numerosi bug fix e BSoD

14 November 2021 – 10:00

La build 22000.346 di Windows 11, disponibile per gli Insider, risolve numerosi bug e reintroduce lo sfondo blu per la famigerata schermata di errore.

Fonte: Punto Informatico