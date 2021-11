Paragon Mac ToolBox: software in SCONTO a 39,95€!

14 November 2021 – 15:00

Chi switcha tra i sistemi operativi MacOS e Windows deve stare attento a molte cose. Una su tutte il tipo di file system che spesso non è completamente leggibile o modificabile nel sistema operativo dell’azienda di Cupertino. A questa problematica però ci viene in soccorso Mac ToolBox di Paragon, che permette di lavorare senza problema […]

Fonte: Punto Informatico