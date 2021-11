FBI hacked: email server usato per inviare spam

14 Novembre 2021 – 13:45

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha comunicato che qualcuno è riuscito ad ottenere l’accesso ad un server email dell’agenzia e ad inviare migliaia di messaggi falsi dall’account eims@ic.fbi.gov. Secondo l’esperto di sicurezza Brian Krebs, l’autore dell’attacco sarebbe un certo Pompomourin, il cui obiettivo è screditare Vinny Troia, fondatore di NightLion Security (oggi nota come […]

