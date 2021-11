Visa Eco Benefits: pagamenti e sostenibilità

13 November 2021 – 12:00

Un calcolatore dell’impronta di carbonio generata dalle spese e l’impiego di materiali sostenibili nel pacchetto Eco Benefits presentato da Visa.

The post Visa Eco Benefits: pagamenti e sostenibilità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico