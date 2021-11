Huawei e ZTE: nessuna licenza negli Stati Uniti

13 November 2021 – 16:20

Biden ha firmato una legge che vieta alla FCC di rilasciare licenze ad aziende considerate un pericolo per la sicurezza nazionale, come Huawei e ZTE.

