Echo Dot torna al suo minimo storico: tuo con soli 19€

13 November 2021 – 18:00

Echo Dot è tornato in sconto e a meno di venti euro non puoi non farlo tuo: acquistalo subito rendendo la tua casa immediatamente più smart.

The post Echo Dot torna al suo minimo storico: tuo con soli 19€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico