Reddito di criptovaluta: compri $MIA, guadagni Bitcoin

12 November 2021 – 16:13

Il sindaco di Miami, Francis Suarez, promette un reddito di criptovaluta a chiunque investirà in Miami Coin: la rendita potrebbe pagare le tasse locali.

