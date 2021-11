Offerta Black Friday: risparmia 50€ sull’acquisto di CorelDRAW

12 Novembre 2021 – 22:46

CorelDRAW, uno fra i più completi e versatili software di progettazione grafica, è in offerta a 50€ in meno in occasione del Black Friday.

The post Offerta Black Friday: risparmia 50€ sull’acquisto di CorelDRAW appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico