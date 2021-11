Lotteria degli Scontrini: estrazione 11 novembre

12 November 2021 – 10:27

Quasi due milioni di euro in palio con le estrazioni di oggi della Lotteria degli Scontrini, quella settimanale e quella mensile di novembre.

The post Lotteria degli Scontrini: estrazione 11 novembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico