Chromecast a soli 24,99 € è l’AFFARE DEL GIORNO

12 November 2021 – 16:33

Il dongle HDMI di Google che trasforma qualsiasi monitor o televisore in una Smart TV è proposto oggi su Amazon quasi a metà prezzo.

The post Chromecast a soli 24,99 € è l’AFFARE DEL GIORNO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico