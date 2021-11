Bait attack: Gmail è il bersaglio preferito

12 November 2021 – 18:05

Barracuda Networks ha rilevato che il 91% degli attacchi bait (simili al phishing) viene effettuato contro gli account Gmail, il servizio più popolare.

The post Bait attack: Gmail è il bersaglio preferito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico