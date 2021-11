Unieuro senza freni: Nintendo Switch OLED a soli 273 euro

11 November 2021 – 10:08

La nuovissima Nintendo Switch OLED appare sul sito di Unieuro a soli 273 euro, prezzo più basso mai visto, sia in versione bianca che nera.

The post Unieuro senza freni: Nintendo Switch OLED a soli 273 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico