Mini PC con CPU Intel, 8/256GB e Windows 11 a -70€

11 November 2021 – 16:19

Pronto per Windows 11, questo Mini PC racchiude ottime prestazioni in un fattore di forma davvero compatto: approfitta dello sconto di oggi su Amazon.

The post Mini PC con CPU Intel, 8/256GB e Windows 11 a -70€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico