Marvel’s Avengers: Spider-Man si mostra nel trailer del DLC per PS5 e PS4

11 November 2021 – 22:36

Spider-Man è pronto a combattere al fianco dei Vendicatori in Marvel’s Avengers a partire dal 30 novembre. Vediamolo in azione!

The post Marvel’s Avengers: Spider-Man si mostra nel trailer del DLC per PS5 e PS4 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico