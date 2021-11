G-Story GST56: il monitor portatile che sfida la fascia alta

11 November 2021 – 12:21

Il G-Story GST56 è un monitor portatile dalle caratteristiche incredibili, incluso G-Sync, ideale per ogni esigenza e ad un prezzo eccezionale.

The post G-Story GST56: il monitor portatile che sfida la fascia alta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico