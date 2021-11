Assemblea ANCI: Comuni e PagoPA riscrivano l’Italia

11 November 2021 – 18:35

La resilienza dell’Italia prima e la ripartenza poi si misurano soprattutto nei Comuni, dove l’adozione di PagoPA ha innescato un’evoluzione naturale.

The post Assemblea ANCI: Comuni e PagoPA riscrivano l’Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico