Super Cashback: ecco la conferma del pagamento!

10 November 2021 – 22:20

In arrivo il bonifico da 1500 euro ai 100000 partecipanti che tra gennaio e giugno hanno eseguito il maggior numero di transazioni (almeno 787).

