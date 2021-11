La scienza cerca nuovi bersagli per i vaccini contro Covid-19

10 November 2021 – 17:00

Una nuova generazione di vaccini potrebbe in futuro colpire altre proteine di Sars-Cov-2, meno soggette a mutazioni e presenti anche in altri patogeni della stessa famiglia. Si sviluppano le basi per un vaccino universale contro i coronavirus

