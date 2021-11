Google sta lavorando su dettatura e assistente vocale per chi ha disturbi del linguaggio

10 November 2021 – 16:15

I software per la dettatura e gli assistenti digitali hanno fatto passi da gigante negli ultimi 10 anni, ma non riescono ancora a capire chi ha oggettivi impedimenti nell’espressione, come persone con disabilità, malattie invalidanti o disturbi dell’aparato fonatorio.Continua a leggere



I

Continua a leggere software per la dettatura e gli assistenti digitali hanno fatto passi da gigante negli ultimi 10 anni, ma non riescono ancora a capire chi ha oggettivi impedimenti nell’espressione, come persone con disabilità, malattie invalidanti o disturbi dell’aparato fonatorio.

Fonte: Fanpage Tech