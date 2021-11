Google deve pagare la multa da 2,42 miliardi di euro

10 November 2021 – 13:16

Google ha perso l’appello presentato al Tribunale dell’Unione europea, quindi dovrà pagare la multa da 2,42 miliardi di euro inflitta nel 2017.

