Garante Privacy: OK alla piattaforma per notifiche della PA

10 November 2021 – 16:35

Il Garante Privacy ha approvato la piattaforma di invio di atti dalla PA a cittadini e aziende, ma richiede un’ultima review prima dell’avvio ufficiale.

The post Garante Privacy: OK alla piattaforma per notifiche della PA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico