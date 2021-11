Facebook smetterà di mostrarti annunci in base al tuo orientamento sessuale

10 November 2021 – 13:43

Da gennaio 2022 gli annunci pubblicati sulle piattaforme dell’azienda fondata da Mark Zuckerberg non potranno più essere indirizzati agli utenti a seconda del loro orientamento sessuale e di altre caratteristiche sensibili come religione, stato di salute e orientamento politico. La misura è pensata per salvaguardare queste categorie da attacchi e persecuzioni, ma ha attirato anche critiche.Continua a leggere



Da gennaio 2022 gli annunci pubblicati sulle piattaforme dell’azienda fondata da Mark Zuckerberg non potranno più essere indirizzati agli utenti a seconda del loro orientamento sessuale e di altre caratteristiche sensibili come religione, stato di salute e orientamento politico. La

Continua a leggere Da gennaio 2022 gli annunci pubblicati sulle piattaforme dell’azienda fondata da Mark Zuckerberg non potranno più essere indirizzati agli utenti a seconda del loro orientamento sessuale e di altre caratteristiche sensibili come religione, stato di salute e orientamento politico. La misura è pensata per salvaguardare queste categorie da attacchi e persecuzioni, ma ha attirato anche critiche.

Fonte: Fanpage Tech