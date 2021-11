Europa digitale: 2 miliardi per IA, cloud e sicurezza

10 November 2021 – 18:49

La Commissione europea ha annunciato un finanziamento di quasi 2 miliardi di euro per i primi tre programmi di lavoro dell’iniziativa Europa digitale.

The post Europa digitale: 2 miliardi per IA, cloud e sicurezza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico