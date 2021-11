Con il prossimo aggiornamento di iPhone puoi sapere se qualcuno sta usando gli AirTag per seguirti

10 November 2021 – 17:07

Gli AirTag di Apple sono accessori utili a ritrovare gli oggetti perduti localizzandoli con precisione in tutto il mondo, ma la loro potenza rischia di trasformarsi in un fattore di rischio per le persone vittime di stalking. Con l'aggiornamento a iOS 15.2 gli iPhone potranno sapere se sono circondati da AirTag di sconosciuti che li stanno tracciando.



Continua a leggere Gli AirTag di Apple sono accessori utili a ritrovare gli oggetti perduti localizzandoli con precisione in tutto il mondo, ma la loro potenza rischia di trasformarsi in un fattore di rischio per le persone vittime di stalking. Con l’aggiornamento a iOS 15.2 gli iPhone potranno sapere se sono circondati da AirTag di sconosciuti che li stanno tracciando.

Fonte: Fanpage Tech