ANPR: quali certificati si possono scaricare dal 15 novembre

10 November 2021 – 10:45

Sono quattordici i certificati anagrafici che è possibile scaricare dal 15 novembre 2021 sul sito ANPR entrando con SPID, CIE o CNS: tutto gratis.

The post ANPR: quali certificati si possono scaricare dal 15 novembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico