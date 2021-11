Viasat compra Inmarsat e sfida SpaceX

9 November 2021 – 13:16

Viasat ha annunciato l’acquisizione di Inmarsat per circa 7,3 miliardi di dollari, diventando il proprietario di 19 satelliti in banda Ka, L e S.

Fonte: Punto Informatico