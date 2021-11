Soldo Drive: la carta carburante DEFINITIVA!

9 November 2021 – 16:00

Soldo Drive è la soluzione definitiva per chi vuole avere il pieno controllo anche delle spese del carburante con la propria autovettura aziendale. Tutto questo è disponibile a soli 2 euro al mese. Nelle scorse settimane abbiamo conosciuto il conto aziendale di Soldo, uno tra i più completi presenti nel mercato. Oggi invece vediamo la […]

