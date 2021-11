REvil: taglia di 10 milioni di dollari per i leader

9 November 2021 – 15:33

Gli Stati Uniti pagheranno una ricompensa di 10 milioni di dollari a chiunque fornisca informazioni utili alla cattura dei leader del gruppo REvil.

Fonte: Punto Informatico