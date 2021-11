PC Stick (Intel, 8/128GB): occasione prima del Black Friday

9 November 2021 – 15:50

Processore Intel, 8/128 GB, Windows 10 Pro e supporto 4K: questo PC Stick fanless oggi è protagonista di un forte sconto che anticipa il Black Friday.

The post PC Stick (Intel, 8/128GB): occasione prima del Black Friday appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico